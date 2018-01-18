Hastanedeki ‘hamile çocuklar skandalı’na iki soruşturma: Savcı ifadeye çağırdı

İstanbul’daki bir devlet hastanesine hamile olarak getirilen 115 çocuğun kayda geçirilmemesi ve savcılığa ihbarda bulunulmamasıyla ilgili skandal kapsamında savcılık soruşturma başlattı.

Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne beş aylık süreçte yaşı 18’in altında 115 çocuğun hamile olarak gediği, 38 çocuğun 15 yaşından küçük olduğu, valiliğin ilk aşamada soruşturma izni vermediği, dahası durumu ortaya çıkaran memurun sürgün edilip hakkında inceleme başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

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Haberin basına dün yansımasından sonra Sağlık Bakanlığı ‘yeniden’ inceleme başlattığını duyurmuştu.

Küçükçekmece savcılığı, hastanede görevli doktor A. A. ve sosyal hizmet uzmanı N.D.’yi ifadeye çağırdı. Savcılığın ‘suçu bildirmemek’ ve ‘çocuklara cinsel saldırı’ suçları kapsamında iki ayrı soruşturma yürüttüğü, üç savcının görevlendirildiği belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde: “17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 – 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır.

Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki ‘Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir.

Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek; kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.”

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise “Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak” dedi.