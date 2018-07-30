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Yaramazlara biraz batar!

Devlet hastanelerinde jandarma da görevde

 

Devlet hastanelerinde, polisin yanısıra jandarma da görev yapacak.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre sağlık personeline yönelik şiddet vakalarının önlenmesi amacıyla polisle birlikte hareket edecek jandarma 24 saat hastanede bulunacak.

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Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, söz konusu tedbirin yerinde olduğunu söyledi: “Jandarma ve polisin hastanede birlikte olması doğru bir uygulama. Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

Tanrıkulu, ceza kanununda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini de vurguladı.

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