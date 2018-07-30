Devlet hastanelerinde jandarma da görevde

Devlet hastanelerinde, polisin yanısıra jandarma da görev yapacak.

DHA’nın haberine göre sağlık personeline yönelik şiddet vakalarının önlenmesi amacıyla polisle birlikte hareket edecek jandarma 24 saat hastanede bulunacak.

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Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, söz konusu tedbirin yerinde olduğunu söyledi: “Jandarma ve polisin hastanede birlikte olması doğru bir uygulama. Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

Tanrıkulu, ceza kanununda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini de vurguladı.