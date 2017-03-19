Devlet erkanı Çanakkale’de

Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıldönümü için düzenlenen törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, Cumuhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş dua ediyor. (Reuters/Osman Orsal)
Yaramazlara biraz batar!
Referandumda ‘Evet’ diyeceğini söyleyenlerin linç edildiğini savunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ama bu çok yanlış. ‘Hayır’ diyenlerin de linç edilmemesi gerekiyor” dedi.
Öyle boğucu bir atmosfer yaratılıyor ki, olup biteni anlamaya çalışanların, anladıkları kadarıyla eleştirenlerin dahi ‘hain’ ilan edilme olasılığı, insanların tepki vermesini neredeyse imkânsızlaştırıyor.
İzmir’in Buca ilçesindeki bir ortaokulda hırsızlıkla suçlanan üç kız öğrenciye, kıyafetlerinin çıkartılarak üst araması yapıldığı iddiası üzerine okul müdürü, iki müdür yardımcısı ve rehber öğretmen açığa alındı.
Televizyon izleyicilerinin profilini çıkaran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) raporuna göre İstanbullu izleyicinin ilk tercihi magazin programları, Ankaralıların ise dizi.
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisini ‘kaset komplosu’nu izlemek için bakanlığa çağıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Yedi yıl oldu, ortada hiçbir şey yok. Derhal gereğini yapsın.”