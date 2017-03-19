Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Devlet erkanı Çanakkale’de

Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıldönümü için düzenlenen törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, Cumuhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş dua ediyor. (Reuters/Osman Orsal)

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