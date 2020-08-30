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Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti; Erdoğan özel defteri imzaladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Fotoğraf: AA

Büyük Zafer’in 98’inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

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Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı deftere şunları yazdı:

“Bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümünde Zat-ı Alinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek, güçlendirmek, muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye’den Libya’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz’de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun.”

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

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