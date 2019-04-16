Devlet başkanının resmine bıyık çizince okuldan atıldılar

Afrika ülkesi Burundi’de, mart sonunda fotoğrafına saç, bıyık, kalın kaş ve ruj çizerek devlet başkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan üç kız öğrenci okuldan atıldı.

Fotoğraf: Twitter

CNN International’daki habere göre İnsan Hakları İzleme Komitesi, altı gün cezaevinde kalan, haklarında devlet başkanı Pierre Nkurunziza’ya hakaretten dava açılan kız öğrencilerin yanı sıra neyle suçlandığı belli olmayan dört öğrencinin daha okuldan atıldığını duyurdu.

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İnsan Hakları İzleme Komitesi Afrika Direktörü Lewis Mudge, “Kızların serbest kaldıklarına sevinmiştik ama haklarında açılan dava düşmedi ve okuldan atıldılar” dedi.

Ülkenin kuzeyindeki Kirundo bölgesindeki ‘l’Ecofo Akamuri’ adlı okul, kızların atılmasına gerekçe olarak yönetmelikteki disiplin suçları arasında yer alan ‘ders kitaplarını tahrif etmeyi’ gösterdi. Mudge, cezanın Burundi’de okulların politize edilmesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin tutuklanması sosyal medyada ‘Kızlarımızı serbest bırakın’ etiketiyle geniş yankı uyandırmıştı.

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2005’ten beri ülkeyi yöneten Nkurunziza 2015’te üçüncü dönem için seçilmesinin yasal olmadığına dair protestolara rağmen yeniden seçilmiş gösterilerde ölenler olmuştu.

Burundi’de geçmişte de benzeri suçlar nedeniyle öğrenciler tutuklandı ve okuldan atıldı. 2016’da Burundi Ulusal İstihbarat Servisi sekiz ortaokul öğrencisini Nkurunziza’ya hakaretten tutukladı. Öğrenciler, kitaplarda yer alan devlet başkanı fotoğraflarının üzerine ‘Üçüncü Döneme Hayır’, ‘Çek Git’ gibi ifadeler yazmıştı.