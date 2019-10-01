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Yaramazlara biraz batar!

Devlet Bahçeli yasama yılı açılışına hastalığı nedeniyle katılamayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ nedeniyle TBMM’nin bugünkü yasama yılı açılışına katılamayacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, doktorların tavsiyesi üzerine Bahçeli’nin birkaç gün daha evinde istirahatine devam edeceğini ve yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM’de düzenlenecek etkinliklere katılamayacağını açıkladı.

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Bahçeli, 23 Eylül pazartesi günü ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış, aynı gün taburcu olmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cumartesi günü viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış, iki günlük tedavi sonrasında dün taburcu olmuştu. Akşener de bugün yapılacak 27’nci dönem ikinci yasama yılı resepsiyonuna katılamayacak.

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