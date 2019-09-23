Devlet Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu.

Bahçeli’yi hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sayın Bahçeli son derece iyi. Hastanede yatmasına gerek yok. Genel tetkiklerinde herhangi bir sorun yok. Evde tedavisi yapılacak. Üst solunum yolu enfeksiyonu. Zatürre değil. Kendisi zaten ayakta konuşabiliyor. Herhangi bir ciddiyeti yok” dedi.

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Hastane çıkışında açıklama yapmayan MHP lideri, hastaneden makam aracıyla ayrıldı.