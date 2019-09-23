Devlet Bahçeli hastanede; MHP’li Yalçın: Sağlık durumu iyi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah mide bulantısı şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanenin önünde, tedavi altına alınan Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımıcısı Semih Yalçın, Bahçeli’nin şuurunun açık, konuşabilir durumda olduğunu belirterek, “Ciddi bir durumu yok. Kısacası sayın genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi” dedi.

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Yalçın, Bahçeli’nin hastanede olmasının basında “Kalp krizi geçirdi” ve “Beyin kanaması geçirdi” şeklindeki yansımalarıyla ilgili ise “İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur” ifadelerini kullandı.

Hastanenin hekimlerinin ilerleyen saatlerde daha ayrıntılı açıklama yapacaklarının altını çizen Yalçın, MHP liderinin muayene edildikten sonra tetkiklerinin yapıldığını ve tedavi altına alındığını söyledi.

Özel kalem müdürü: Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş sonucunda hastaneye getirildi

Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker ise MHP liderinin üst Solumun yolu enfeksiyonuna bağlı ateş sonucunda hastaneye getirilip kontrol altına alındığını belirterek, “Sağlık durumu gayeti iyi milletimize selam ve sevgilerini iletiyor” dedi.