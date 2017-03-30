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Devlet ayak sürüyor: Adana’da salon isteyen CHP’ye 23 gündür cevap yok

 

Adana’da milletvekili Deniz Baykal’ın katılımıyla referandum toplantısı yapmak isteyen CHP’nin başvurusuna 23 gündür yanıt gelmedi. Yasak ihtimali gündemde.

Fotoğraf: DHA

Adana il başkanlığı, kentte 7 Nisan’da Menderes Spor Salonu’nda ‘Hayır’ toplantısı yapmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne başvurdu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da katılacağı toplantı için yapılan başvuruya 23 gündür il müdürlüğünden yanıt gelmedi.

CHP’liler son anda yapılacak bir engellemeden endişe ediyor. Durum böyle olursa belediyeye ait kapalı semt pazarının kullanılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kente toplu açılış programına katılmak için 8 Nisan’da gelmesi planlanıyordu. Ancak karnaval başlayacağı için Erdoğan’ın etkinliği de 7 Nisan’a çekildi.

Baykal’ın etkinliğine cevap verilmemesiyle Erdoğan’ın etkinliği arasında bir bağ olup olmadığı bilinmiyor.

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