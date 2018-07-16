İki yeni kurum: Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Resmi Gazete’de yayınlanan 11 ve 12 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

Devlet Arşivleri Başkanlığı, cumhurbaşkanlığına bağlı ve genel bütçeye tabi olacak.

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Kararnameyle başkanlığın görevleri de belirlendi. Buna göre, başkanlık, kamu, özel ve yurt dışı arşivlerinde bulunan devlet, millet hayatını ilgilendiren belgeleri tespit ve tescil edecek, sertifikalandıracak, gerektiğinde ise satın alarak devlet arşivlerine kazandıracak.

Başkanlık, arşiv belgelerinin tahribini önleyecek tedbirleri alacak, arşiv laboratuvarı kuracak veya laboratuvar hizmeti satın alacak. Bunların tamir, konservasyon ve restorasyonunu yapacak.

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Arşivlerde yapılacak mikrofilm ve dijitalleştirme faaliyetleri ile yenilikçi tekniklerin uygulanması için çalışma yürütecek başkanlık, Devlet Arşiv Ağı’nı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi’ni oluşturup koordine edecek.

Başkanlık ayrıca kağıt ve elektronik ortamda oluşturulan arşiv belgelerinin her türlü güvenliğine ilişkin önlemleri alacak.

Düzenlemeye göre başkan, cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak ve cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak başkanlığı yönetecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği kararnameye göre, milli sarayların (saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları) yönetimi ve tanıtımı için cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

Başkanlık, cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu ve tanıtımını yapacak.

Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde (Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası) tüm müzecilik hizmetlerinin yerine getirilmesi, müzenin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılması veya yaptırılması, bu amaçla faaliyetlerde bulunulması, ilgili kuruluşlarla kültürel alanlarda iş birliği yapılması, müzenin onarım, restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili diğer teknik hizmetlerinin yürütülmesi, cumhurbaşkanlığı bünyesindeki müzelerin tanıtılması, ziyarete hazır tutulması, ziyaretçilere ilişkin verilerin istatistiki yöntemlerle değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması da başkanlığın görevleri arasında yer alıyor.

Milli Saraylar İdaresi başkanı, başkanlığın genel yönetimi ve temsilinden cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak ve cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak başkanlığı yönetecek, başkanlığın bütçe teklifini hazırlayacak.