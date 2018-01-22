Devasa uçurum: En zengin yüzde 1’lik kesim küresel servetin yüzde 82’sine sahip

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Britanyalı yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi küresel servetin yüzde 82’lik bölümüne sahip.

BBC Türkçe’nin haberine göre, rapora göre, dünyanın fakir yüzde 50’lik kesimindeyse herhangi bir servet artışı gözlenmedi.

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Oxfam’a göre çıkan sonuçlar küresel ekonomik sistemin başarısızlığına işaret ediyor.

Kuruma göre, ‘vergiden kaçınma’, ‘şirketlerin siyaset üzerinde artan etkisi’, ‘işçi haklarının uğradığı erozyon’ ve ‘kemer sıkma politikaları’, gelir adaletsizliğindeki uçurumun derinleşmesinde başlıca nedenler.

Oxfam 2017 yılının başında açıkladığı raporda, dünya nüfusunun yarısının servetinin 8 kişinin elinde olduğunu açıklamıştı.

Kurum bu yıl bu sayının 42 olduğunu ifade etti, geçen yılın sayısını ise 8’den 61’e revize etti. Revizyona gerekçe olarak elde edilen güncel verilerle yapılan yeni hesaplamalar gösterildi.

Oxfam Direktörü Mark Goldring, “Tabloya neresinden bakarsanız bakın kabul edilemez bir durum” dedi. Kurum, ekonomik işleyişlerin gözden geçirilmesi ve şirketlerin hissedarların kârını maksimize etmek üzere çalışmasının sosyal etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Dünyada toplam dolar milyarderi sayısının 2 bin 43 olduğunu ifade eden Oxfam, her 10 milyarderden dokuzunun da erkek olduğunu vurgularken, kadın-erkek gelir adaletsizliğine de dikkat çekti.

Oxfam’ın önerileri arasında, dünyanın en zengin yüzde 10’luk kesiminin toplam servetinin en fakir yüzde 40’lık kesimin gelirini aşmaması için hükümetlerin aktif olarak çaba göstermesi var.