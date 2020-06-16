DEVA’dan Yerlikaya ve Şahin’e istifa çağrısı: Atamalar liyakate aykırı

DEVA Partisi kamu bankalarına yapılan atamaların adalete, liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırı olduğunu ve toplumun vicdanını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank yönetimine atanmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı.

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Atamaların ‘liyakat ilkesine uygun olmadığının‘ ifade edildiği açıklamada şöyle dendi: “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise Vakıfbank yönetim kurulu üyeliklerine getirilmiştir. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ayrıca Basın İletişim Kurumu’nda, Hamza Yerlikaya da Cumhurbaşkanı başdanışmanlığında görev yapmaktadırlar. Adı geçen kişilerin mevcut görevlerine ek olarak kamu bankalarına atanmaları; adalete, liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırı olup; toplumun vicdanını zedeleyici niteliktedir.”

Açıklama şöyle dendi: “Diğer taraftan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank yönetim kuruluna atanması aynı zamanda RTÜK’ün tarafsızlığını da engellemektedir.”

Açıklama şöyle devam etti: “İfade ve haber alma özgürlüğünü sağlama görevi gereğince özerk ve bağımsız bir niteliğe sahip olması gereken RTÜK, kamu gücü ayrıcalığından yararlanan; ancak siyasi iktidar karşısında da özgür iletişimin savunuculuğunu üstlenebilen bir yapıya sahip olmalıdır. Oysa RTÜK başkanının ‘Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki ederiz’ sözlerinden kısa bir süre sonra ödül niteliğinde önemli bir göreve getirilmesi, ahlaken ve vicdanen kabul edilemez.”

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‘Kurumsal hafıza tahribata uğradı’

Atamalarda uyulması gereken ilkelerin yerini keyfiliğe, kurumsal yönetim kişisel yönetime, ehliyet ve liyakat yerini kayırmacılığa bıraktığı belirtilen açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: “Kurumsal hafıza önemli ölçüde tahribata uğramıştır. Keza diğer kurumlarda olduğu gibi kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliği ve üst kadro görevleri sadece kadrolaşma olarak görülmekte, bankacılık formasyonu ve donanımı bulunmayan, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmayan kişiler tarafından yürütülmektedir.”

İstifa çağrısı

İki ismin istifaya çağrıldığı açıklamada şöyle dendi: “Vakıfbank ve Halkbank yönetim kurulu üyeliklerine hakkaniyet gereği liyakat sahibi uzman kişilerin gelebilmesi adına Hamza Yerlikaya’yı ve aynı zamanda RTÜK’ün tarafsız ve bağımsızlığının sağlanması adına Ebubekir Şahin’i istifa etmeye davet ediyoruz.”