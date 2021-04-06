DEVA’dan iktidara: Bu kadar mı acizsiniz?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştiren Çin’in Türkiye büyükelçiliğini eleştirirken hükümete de, “Bu kadar mı acizsiniz?” diye çıkıştı.

Fotoğraf: DHA

Yavaş, dün Twitter hesabından ‘Barın Katliamı’nın 31’inci yılı nedeniyle bir paylaşım yaparak, ‘Doğu Türkistan’da yaşanan katliamın acısının halen taze olduğunu’ dile getirmişti. Akşener de Twitter hesabından “Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!” diye yazmıştı.

Reklam

Çin’in resmi büyükelçilik hesabı da Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketleyerek iki mesaj paylamış, ‘herhangi bir kişinin toprak bütünlüğüne meydan okuması’na karşı çıktığını kaydetmişti.

Açıklamada, “Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” ifadesini kullanması dikkat çekmişti.

‘Bakanlığa çağırılsın’

Emekli büyükelçi Bilgiç, “Çinli diplomatlar Türkiye’de muhalif siyasetçilere ayar verme cüretini kimden alıyor?” diye sordu.

Reklam

DEVA Partili yönetici, Çin büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak ‘diplomatik nezaketle bağdaşmayan tweet’in silinmesini ve benzer çıkışlardan kaçınılmasının talep edilmesi’ni istedi.

“Biz diplomatik hoşgörü ve konukseverliğimizi karşılıklılık temelinde yaparız” diyen Bilgiç, ‘cumhur ittifakı yüzünden Çinlilerin de meydanı boş bulduğunu’ savundu.

Bilgiç şunları kaydetti: “Uygur kardeşlerimize uygulanan baskı, zulüm ve asimilasyon politikası soykırım raddesine vardı. Çin dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu soykırımın hesabını verecek! ‘Kırk yiğidiyle Çin sarayını basan Kürşat’ retoriği yapanlar suspus. Bu kadar mı acizsiniz?”