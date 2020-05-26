DEVA Partisi’nden MHP’ye: Cevap vermeyeceğiz, sorunları çözüme çalışıyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, MHP’nin kendilerine yönelik açıklamalarının ‘hakaretamiz’ olduğunu belirterek yanıt vermeyeceklerini bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi için “FETÖ projesi” derken, DEVA Partisi’nin lideri Ali Babacan iddiayı reddetmişti.

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Babacan, Bahçeli’ye hitaben “İktidar güçleri ellerinde, ülkeye hangi faydası dokunuyor?” ifadelerini kullanmıştı.

MHP’den sert sözler

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bugünkü yazılı açıklamasında, Babacan’ın Bahçeli hakkında ‘her fırsatta haddini aşan sözler’ sarf ettiğini savundu.

MHP’li yönetici, şöyle devam etti: “Babacan’ın dili kendisine ait değildir. Biz bu dili çok iyi bilmekteyiz. Bu dil; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, FETÖ’nün boğazına tıkadığı dildir. Bu dil, PKK sevicilerine kıvırıp yutturduğumuz dildir. Bu dil, Türkiye’deki siyasi şubelerine Sayın Devlet Bahçeli’yi hedefe koyduran kaynağı dışarıda bir merkezin dilidir.”

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Büyükataman, Babacan’ın ‘düşünce özgürlüğü adı altında PKK ve FETÖ sözcülerine Türk milletine özgürce düşmanlık yapmayı vaat ettiği’ni kaydetti.

Twitter’dan yanıt

DEVA Partisi, bu sözler üzerine Twitter’dan açıklamasını paylaşarak, yanıt vermeyeceklerini dile getirdi.