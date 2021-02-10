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Yaramazlara biraz batar!

DEVA Partisi’nden ‘Makvim gazetesi’: Bu haberi okumadan Ay’a gitmeyin

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Takvim gazetesinin market alışverişine ilişkin manşetini, dün duyurulan yeni Uzay programına da atıf yaparak eleştirdi.

Gazetenin 7 Şubat’taki manşet haberinde marketlerin satışları artırmak için farklı metotlara başvurduğu belirtilmişti. Gıda enflasyonunun arttığı, temel ihtiyaç maddelerinin zor karşılandığı bir dönemde yapılan haber tepki çekmişti.

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DEVA Partisi’nin Twitter hesabından “Bu haberi okumadan Ay’a gitmeyin” ifadesiyle paylaşılan manşet haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir Türk’ün 2023 yılında Ay’a gönderileceğini açıklamasına da değinildi.

‘Makvim’ gazetesinin ‘haberinde’, “Her ay faturalar katlanarak artıyor” ve “Her ay daha fazla genç ülkeden gitmek istiyor” ifadelerine yer verildi.

Takvim’in tepki çeken manşeti şöyleydi:

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