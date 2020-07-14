DEVA Partisi’nden İBB’ye haciz yorumu: Hükümet rövanşist yaklaşmamalı

DEVA Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), AKP döneminden kalan borç nedeniyle banka hesabına haciz konmasını eleştirerek, ‘hükümetin rövanşist yaklaşımlardan vazgeçmesi gerektiği’ belirtilen bir yazılı açıklama yaptı.

Hürriyet’te iki gün önce yer alan habere göre, İBB’nin asfalt işlerini yapan MET-GÜN İnşaat, AKP döneminden kalan borcunu almak için belediyenin banka hesabına haciz koydurmuş, 530 milyon lirası metro projesi için alınan döviz cinsi kredi olmak üzere toplamda 565 milyon lira şirketin kasasına geçmişti.

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Hürriyet, olaya ilişkin haberi gün içinde sitesinden kaldırmıştı.

‘Haciz doğru değil’

Partinin açıklamasında şu değerlendirmede bulunuldu: “Haczi kabil olmayan, proje kredilerine ait döviz hesaplarında bulunan paraların Türk lirasına çevrilmek suretiyle haczedilmesi doğru değildir. İBB’nin, yargı nezdinde netice alamayışının seçim sonuçları ile ilişkilendirilmesi kaçınılmazdır.”

‘Yatırımlar aksıyor’

Açıklamada, ayrıca, İBB ile hükümet arasındaki gerilimin metro yatırımlarının aksamasına neden olduğu belirtildi.

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Öte yandan belediyelerin borçlanma yetkilerinin belediye meclisleri aracılığıyla kısıtlandığının vurgulandığı açıklamada, yatırımların Cumhurbaşkanı’nın onayına bağlandığı bir dönemde kredi gelirlerinin amaç dışında kullanılmasının da bir başka engelleme şekli olduğu ifade edildi.