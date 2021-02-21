Deva Partisi’nde kurucu üye ihraç istemiyle disipline: Gerekçe Babacan’a iftira

DEVA Partisi kurucularından Musa Malik Yıldırım parti tüzüğüne aykırı söz ve eylemleri nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın partinin açıklamasından aktardığına göre Yıldırım’ın, 18 Şubat’ta Trabzon’da düzenlediği basın toplantısında, ‘partinin tüzel kişiliği ve organlarını, Genel Başkan Ali Babacan’ı doğrudan hedef aldığı, ağır suçlamalarda’ bulunduğu belirtildi.

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Yıldırım’ın kullandığı ifadelerin ve üslubunun, ‘Babacan ve parti tüzel kişiliğine iftira, karalama, tezyif, tahkir ve küçük düşürme mahiyeti taşıdığı’ ifade edildi.

Genel merkez yönetim kurulunun, kullanılan ifadeler ve üslubun, parti tüzüğünün disiplin suçlarını düzenleyen 67. maddesindeki ‘kesin çıkarmayı gerektiren’ fiiller arasında yer aldığı sonucuna ulaştığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu çerçevede, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, parti tüzüğümüze aykırı söz ve eylemleri sebebiyle, Musa Malik Yıldırım’ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevki kararlaştırılmıştır.”

AKP’nin eski kurmaylarından, 2002-2015 yılları arasında ekonomi ve dışişleri bakanlığı yapan Babacan, 8 Temmuz 2019’da partiden istifa etmiş, 9 Mart 2020’de Deva Partisi’ni kurmuştu.