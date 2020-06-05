DEVA Partisi: Seçmen iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edildi

AKP’den ayrılan Ali Babacan’ın lideri olduğu DEVA Partisi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülerek tutuklanmaları sonrası açıklamasında “Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir” dendi.

Fotoğraf: devapartisi.org

Üç milletvekili gece yarısı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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DEVA Partisi’nin açıklaması şöyle: “CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın haklarında verilen yargı kararlarının parlamentoda okunmasıyla milletvekillikleri düşürüldü.

Tarafsız olması gereken Başkanlık Divanının vekiller hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını, uzunca bir süre beklettikten sonra TBMM Genel Kurulu’nda okumayı tercih ederek milletvekilliklerini sona erdirmesi siyasi bir karardır.

Dün TBMM’de vekillikleri düşürülen milletvekillerinin durumuyla hukuken benzer mahiyette geçmişte çok sayıda örnek vardır ki, Başkanlık Divanı mahkemelerin vermiş olduğu kesinleşmiş kararları genel kurulda okutmamıştır. Bu sayede milletvekillerinin seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini yapmaları sağlanmıştır. Kemal Aktaş ve Engin Alan hakkındaki meclis uygulaması benzer örneklerdendir. Ve bu örnekler aklıselimin, sağduyunun sergilendiği güzel örneklerdir.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin sesidir, demokrasimizin nefesidir. Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez.”