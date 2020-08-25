Diken

Yaramazlara biraz batar!

DEVA Partisi lideri Babacan, Covid-19’a yakalandı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, durumunun iyi olduğunu belirterek ailesiyle karantinaya alındığını belirtti.

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