DEVA Partisi lideri Babacan, Covid-19’a yakalandı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, durumunun iyi olduğunu belirterek ailesiyle karantinaya alındığını belirtti.
Yaramazlara biraz batar!
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de yapılan doğalgaz keşfinin miktarının yukarı yönlü revize edilebileceğini, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına da devam edeceğini söyledi.
Hamilelikte kafein tüketimi üzerine yapılan bir araştırma ‘belli bir miktara kadar tüketimin bebeğe zarar vermeyeceği’ tavsiyesinin doğru olmadığını, tamamen kesilmesi gerektiğini ortaya koydu.
Kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri Covid-19 salgını süresince eğitimlerini uzaktan sürdürebilecek.
İstanbul dokuz yıl aradan sonra yeniden Formula 1 takviminde yer aldı.
Bilecik’te, bir apartmanın bahçesinde keşfedilen ve Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 8 bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı.