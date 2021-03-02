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Yaramazlara biraz batar!

Dev şirketler 2020’de ne kadar kâr, ne kadar zarar etti?

Doğan Holding, Türk Hava Yolları (THY) ve Migros, Covid-19 salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılına ilişkin kâr-zarar rakamlarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamalara göre Migros, 2020’de 403 milyon lira zarar etti. Önceki yılki zararı 460 milyon 800 bin liraydı.

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THY

THY’nin geçen yılki zararı 5 milyar 590 milyon lirayı buldu. Bir yıldaki gelir, 46 milyar 450 milyon lira kaydedildi.

Şirket 2019’da 75 milyar 120 milyon lira gelir elde ederken, net kârı 4 milyar 540 milyon liraydı.

Doğan Holding

Doğan Holding’in 2020’deki net kârı 1 milyar 340 milyon lira oldu. Önceki yılki kar 616 milyon 800 bin liraydı.

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Holdingin geliri 2019’da 13 milyar 250 milyon lirayken, geçen yıl 10 milyar 770 milyon liraya yükseldi.

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