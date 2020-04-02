Dev seyahat gemisi karantinada: Mürettebatın 160’ı Türk

160 Türk mürettebatın bulunduğu seyahat gemisi Yunanistan’ın başkenti Atina açıklarında karantinaya alındı. Türkiye, sadece gemideki Türkleri tahliye etmeyi kabul ettiği için gemi rotasını Yunanistan’a çevirmek zorunda kalmış.

Fotoğraf: Reuters

Yunan hükümetinin açıklamasına göre Eleftherios Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebattan toplam 119 kişide corona virüsü tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

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Testi negatif çıkanlar otellere yerleştirilecek, sonra da ülkelerine gönderilecek.

İşletmeci Miray International şirketi, mürettebatın 160’ının Türk olduğunu, geminin ‘corona’ salgını nedeniyle İspanya’ya yanaşamayınca Türkiye’ye dümen kırdığını, ancak sadece Türk vatandaşlarının tahliyesine izin verilebileceği bildirilince bu kez rotayı Yunanistan’a çevirdiğini bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre şöyle gemi 9 Mart’ta Çeşme’den 160 kişisi Türk ve geri kalan 223 farklı milletten personeliyle İspanya’ya yola çıktı. Seyrin dördüncü gününde ‘corona’ tedbirlerinden ötürü gemi İspanya’ya yanaşamadı.

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Açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu durumun akabinde gemimiz rotasını Türkiye’ye çevirmiş ve bu süre zarfında yetkili makamlara yapılan yanaşma ve tahliye başvuruları incelenmiş olup sadece Türk vatandaşları için alınan denizde tahliye kararını üzülerek personelimizin can güvenliği gerekçesiyla kaptanımız ve şirketimiz kabul etmemiştir. Bu sebeple rotamızı zaruri Yunan kara sularına çevirmek zorunda kaldık.”

Açıklamada, 23 günlük süre zarfında, personelde ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadığı, sadece İsviçre vatandaşı bir personelin kronik sağlık sorununun nüksetmesi nedeniyle Yunan makamlarından özel izin alınarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.