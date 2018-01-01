Dev bütçeyle 107 bin personelli Diyanet, 9 bin 500 kişi daha alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 9 bin 500 personel alacak.

DİB’in halihazırda 107 bin personeli var. Geçen yıl başkanlığa ayrılan ödenek 4 milyar 368 milyon liraydı. DİB bu ödeneğin yüzde 97’sini eylüle gelmeden bitirmişti.

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Başkanlık kadrosunu yaklaşık yüzde 9 genişletecek.

Diyanet’e Kuran kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak. Bunlardan 3 bin Kuran kursu öğreticisi, 6 bini imam-hatip, 500’ü de müezzin-kayyım olacak.

Alımlar KPSS puanlarına göre yapılacak. Başvurular 16 Ocak’ta sona eriyor.

Adaylarda aranan şartlar kurumun sitesinden yayınlandı.