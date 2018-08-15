‘Dev bütçeli’ Diyanet ‘rahatlattı’: Lüks ve israftan kaçınmak için rehberlik etmeye devam edeceğiz

Bütçesi tartışma yaratan Diyanet, ‘milli ürün’ çağrısında bulundu ve ekledi: “Başkanlığımız lüks ve israftan kaçınmak konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir.”

‘Pastör krizi’ ve kurlarda yaşanan dalgalanmanın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı.

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İHA’nın haberine göre, Türkiye’nin ‘maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanı’ndan geçtiğini savunan Diyanet, “Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olmaktadır” dedi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Diyanet İşleri Başkanlığı bütün görevlileri ve mensupları ile milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir. Tarihten beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhu ile aşmış aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecek ve Allah’ın yardımı ile bu onurlu mücadelesinden galip çıkacaktır. Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır.”