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Yaramazlara biraz batar!

Deutsche Bank kemer sıkıyor: 6 bin kişinin işine son verip 300 şubeyi kapatacağız

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, kemer sıkma politikaları kapsamında 6 bin kişiyi işten çıkarıp 300 şubesini kapatacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Banka yetkilisi Manfred Knof, işten çıkarmaların özel bankacılık ve altyapıdan sorumlu IT bölümlerinden olacağını belirtti.

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Planlanan 600 milyon avroluk (yaklaşık 3 milyar 961 milyon lira) tasarrufun 2022 yılına kadar 1 milyar avroya (yaklaşık 6 milyar 600 milyon lira) çıkartmayı hedeflediklerini belirten Knof, Deutsche Bank’a bağlı Postbank’ın şubelerinde de kemer sıkma uygulamaları yaparak 200 milyon avroluk tasarruf yapmayı planladıklarını ifade etti.

Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, bankanın yeni stratejisini şöyle açıkladı: “Müşterinin ihtiyaçlarına göre istedikleri yerde olacağız. Gelecekte artık kısa vadeli karlarla değil, sürdürülebilir büyümeye odaklanılmalıdır.”

Trump’ın hesabını izlemeye almıştı

Deutsche Bank, ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner’in hesaplarını şüpheli bazı işlemlerin tespit edilmesinin ardından izlemeye almıştı.

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Trump’ın şirketler grubu Trump Organization’dan bir sözcü izlemeye alınan işlemlerle ilgili bir bilgileri olmadığını ve şirketin şu anda Deutsche Bank’ta aktif bir hesabı olmadığını aktardı.

Panama Belgeleri baskını

Bankanın Almanya’daki Frankfurt şehrinde yer alan merkez binasında geçen sene yaklaşık 170 kişilik ekiple kara para soruşturmasına ilişkin arama yapılmıştı. Bankaya yönelik operasyonun odağı ‘Panama Belgeleri’ olarak bilinen vergi cenneti ülkelerdeki hesapları ifşa eden gizli dokümanlardı.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiası üzerine açtığı soruşturmada da Deutsche Bank’ın adı sıklıkla gündeme gelmişti.

İBB metro için kredi almıştı

Yaklaşık iki yıl önce yapımı durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışmaları için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Deutsche Bank’tan 110 milyon avro kredi sağlandığını açıklanmıştı.

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