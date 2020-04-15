Detroit’teki hastanede yürek burkan manzara: Morg dolu, cesetler bir odada üst üste konuluyor

Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 26 bin 200’ü aştığı ABD’de Detroit kentindeki bir hastanede hayatını kaybeden hastaların cansız bedenleri morg dolu olduğu için bir odada üst üste yığılarak bekletiliyor.

Fotoğraflar: Twitter

Sinai-Grace Hastanesi-Detroit Tıp Merkezi’nin acil servisinin adının açıklanmasını istemeyen bir çalışanı CNN’e konuştu ve durumun vahametini gözler önüne seren fotoğrafları paylaştı.

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Hastanede son günlerde corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının hızla attığını söyleyen çalışan, cesetlerin hastanede, uyku araştırmalarının yapıldığı odaya konulduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Hastalara da yatak bulamıyoruz ölenler için de. Bu nedenle beyaz torbalar içinde odada, yere yığıyoruz. Bazılarını sandalyelere, yataklara, raflara koyuyoruz. Hepsinin üzerine kimlik bilgileri iliştiriliyor.”

Acil servis çalışanı, cenazeler bir an evvel defnedilmediği takdirde ölenlerin cansız bedenlerini koyacak oda da bulamayacaklarının ve ‘yürek burkan’ manzaranın ortadan kalkması gerektiğinin altını çizdi.

Detroit’in sınırları içinde bulunduğu Michigan eyaletinde 1500’e yakın kişi Covid-19’a yenik düştü.