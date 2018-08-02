Destici’den HDP’li vekillere gözdağı: Terörle mücadelede her yol meşru

AKP Ankara Milletvekili Mustafa Destici, terörle mücadelede her yolun meşru olduğunu ve hukukun dışına da çıkılabileceğini savunarak HDP’li milletvekillerine yüklendi: “Ya PKK’yı terör örgütü olarak kabul edecekler. Ya da PKK teröristleri hangi muameleye maruz kalacaksa o muameleye maruz kalacaklar.”

Aynı zamanda BBP genel başkanlığını da yürüten Destici, Hakkari’de PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın cenaze töreninde konuştu.

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“PKK hangi dili anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor” diyen Destici, terörle mücadelede her yolun meşru olduğu bir safhaya geçildiğini savundu.

Destici sözlerine şöyle devam etti: “PKK ile mücadelenin dozu ve şiddeti inşallah daha da artacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar hep hukuk içerisinde kalarak bu mücadeleyi sergiledi. Ama şu gözüktü ki hukukun dışına çıkılması gerekiyorsa artık oraya da çıkılmalı. Çünkü PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor. Yani terörle mücadelede her yolun meşru olduğu bir safhaya geçmiş durumdayız. Bu mücadelenin bundan sonra bu şekilde verileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Terörle mücadele bir devlet, millet ve ülke meselesidir. Onun için bizim birlik halinde bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Siyasi partilerimizden bazılarının artık gözünün açılması, gaflet uykusundan uyanmaları lazım.”

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HDP’yi hedefe koyan Destici, “HDP milletvekillerine karşı ortak bir tavır sergilenmesi gerekiyor. Ya PKK’yı terör örgütü olarak kabul edecekler, kınayacaklar, lanetleyecekler, ya da PKK teröristleri hangi muameleye maruz kalacaksa o muameleye maruz kalacaklar” dedi.