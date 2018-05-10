Destici’den Erdoğan’a ‘vekil sayısı’ mesajı: Cömerttir biliyorsunuz kendisi…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici görüştü.

Görüşme, BBP’nin Ankara’daki genel merkezinde yapıldı.

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Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’nda MHP ve BBP’yle ortak bir çalışmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Destici’yle gelecek dönemde yapacakları hazırlıkları görüştüklerini dile getiren Erdoğan, kampanyayı da konuştuklarını, görüşmelerin süreceğini ifade etti.

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Erdoğan, “Ortak bir program ve kampanya olacak mı” sorusuna da “Bir program, planlamayla kampanyayı sürdüreceğiz. Onlar daha sonraki işler” cevabını verdi.

‘Bize de cömert davranır’

BBP lideri Destici, cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu hatırlatarak, AKP, MHP ve BBP’nin birlikte hareket edip Meclis’te en yüksek düzeyde temsilin sağlanacağına inandığını kaydetti.

Erdoğan’ın kendilerine karşı çok samimi ve duyarlı olduğunu aktaran Destici, ‘cumhur ittifakı’nın içinde hesapla yer almadıklarını iddia etti: “Ülkemizin içinden geçtiği şartları, meselelerimizi, ülkemizin birliğini, vatandaşlarımızın huzurunu refahını dikkate alarak bu kararı verdik. Rabbim bizleri mahcup etmesin.”

Vekillik meselesi…

BBP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle hangi illerde BBP bu ittifaka ziyadesiyle katkı sağlayacaksa, oralardan başlamak şartıyla inşallah arkadaşlarımız yer alacaklar. Bunlar kamuoyunun değerlendirmesine göre bir kısmı kesin seçilecek yerler, bir kısmı kritik olan yerler, bir kısmı da bu ittifaka daha ziyade katkı sağlamak için listelerde bulunacak arkadaşlar olacak. Onların sayısıyla ilgili şu anda net bir şey söyleyemem. Ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışma da hafta başına kadar netleşmiş olur. İçeride de gördük. Biz de bu konuda iyi niyetliyiz. Asla bir pazarlık içerisinde olmadık. Sayın cumhurbaşkanımız da çok iyi niyetli davranıyor. Cömerttir biliyorsunuz kendisi… İnşallah bu hususta da bize cömert davranacağından hiçbir şüphemiz yok. Ortak çalışmalar yapılacak. Bunların hangi boyutta olacağı, kaç tane olacağı, bununla ilgili netleşmiş bir tarih ya da yer yok.”