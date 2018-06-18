Destici yine teşhisi koydu: HDP barajı aşmamalı, aşamazsa 400 vekil çıkarırız

Cumhur ittifakında AKP listelerinden seçime katılan BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’nin barajı aşmaması gerektiğini belirterek “Aşamazsa 400’ün üzerinde vekil çıkarırız” dedi.

CNN Türk kanalında programa konuk olan ve 24 Haziran’daki seçimlere dair sorulara yanıt veren destici, HDP’nin barajı aşamaması durumunda cumhur ittifakının 400’ün üzerinde vekil çıkaracağını söyledi.

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HDP’nin barajı aşamayacağını düşündüğünü belirten Destici, sözlerine şöyle devam etti: “Seçim, Sayın Erdoğan lehine birinci turda bitecek. Bunu sahada net görüyoruz. Milletvekili seçimlerinde de sürpriz beklemiyorum. Cumhur ittifakı lehine bitecektir. Cumhur ittifakının 350 gibi bir sayıyla seçileceğini, HDP barajı aşamazsa 400’ün üzerinde görüyorum. HDP barajı aşamayacak gibi görüyorum. HDP’nin aşmaması da gerekir. HDP eşittir PKK. Ben Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden siyasileri de kınıyorum. Bana göre, ha Murat Karayılan, ha Selahattin Demirtaş. Biri dağdaki, biri Brüksel’deki, biri Meclis’teki vazifesini yapıyor. Benim bildiğimi diğer siyasiler bilmiyor mu?”

BBP lideri daha önce de seçime dair bir açıklama yapmış ve “Recep Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde seçtirmemeye yönelik bir çalışma yürütülüyor” demişti.