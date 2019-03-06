Destici ‘Yapılacak iş belli’ dedi: Siyasi bölücülerin dokunulmazlıkları kaldırılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘siyasi bölücüler’ olarak tanımladığı HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için ‘cumhur ittifakı’na çağrı yaptı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’nın Pursaklar ve Akyurt ilçelerinde partisinin seçim bürolarını ziyaret eden Destici, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Kürdistan’da kazanacağız, Batı’da da AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” sözlerini anımsattı.

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BBP lideri, HDP’nin bu çerçevede bazı adaylarını geri çektiğini ve bazı yerlerde aday çıkarmadığını dile getirdi.

Destici şunları kaydetti: “Şayet bu anlaşmalı yapılmıyorsa, kapalı kapılar ardında böyle bir anlaşma yoksa, bu destekler ya da bu aday çekmeler tek taraflı ise o zaman ‘millet ittifakı’nı oluşturan diğer partilere düşen, çıkacaklar açıkça diyecekler ki, ‘Biz sizin siyasi bölücülerin desteğini istemiyoruz.’ Eğer bunu ilan etmiyorlarsa o zaman zımnen işbirliği yapıyorlar demektir.”

‘Üç oy uğruna millete yazık etmeyin’

BBP lideri, HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu belirterek PKK’nın birinci amacının daha meşru hale gelmek olduğunu ifade etti.

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Destici şöyle devam etti: “O partiler, HDP ile gizli ya da açık işbirliği yapan partilerdir. Şunu bilsinler ki; siyasi bölücülere meşruiyet kazandırıyorlar ve onu güçlendiriyorlar. Bunu yapmasınlar, bu yazıktır. Kimse üç oy uğruna, bir belediye kazanma uğruna, memlekete, millete ve devlete yazık etmesin.”

AKP ve MHP’ye çağrı

BBP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhur ittifakı parti üyeleri bir an önce siyasi bölücülerin dokunulmazlığını kaldırmak için harekete geçmelidir. Bunların dokunulmazlığı kaldırılsın ve bunlar hukuka gönderilsinler. Bu memleketin bir bölümünü ‘Kürdistan’ ya da başka bir isimle tanımlayan bölücüdür, haindir, onursuzdur, şerefsizdir. Dolayısıyla bununla ilgili yapılacak iş de bellidir. Sadece meydanlarda şikayet etmek yetmez. Hukuk işletilmeli ve dolayısıyla da burada dokunulmazlık kaldırılarak gereği yapılmalıdır.”