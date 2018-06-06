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Yaramazlara biraz batar!

Destici kaldığı yerden: HDP ve DBP normal parti değil

 

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’nin ardından Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) de ‘PKK’nın partisi’ olduğunu iddia etti.

Fotoğraf: DHA

“Demirtaş ile Apo arasında ne fark var?” deyip HDP’nin kapatılmasını isteyen Destici, bugünkü programında DBP’ye de değindi.

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Sokağa çıkıp “HDP kimin partisi” diye sorulduğunda “PKK’nın partisidir” cevabının verildiğini savunan BBP lideri, “Terör örgütünün partisi olabilir mi? Partisi varsa buna müsaade edilebilir mi?” diye sordu.

Destici sözlerine şöyle devam etti: “Yani Avrupa’da Almanya’da efendim ya da Hollanda’da olsa Amerika’da olsa hangisi terör örgütünün partisine müsaade eder? Yani mesela diyelim ki DAEŞ gitse Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi? El Kaide gitse Almanya’da parti kursa, Almanya buna müsaade eder mi? Boko Haram gelse Fransa’da parti kursa Fransa buna müsaade eder mi?”

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BBP lideri, HDP’nin ve DBP’nin ‘normal’ bir parti olmadığını iddia ederek “Normal bir siyasi parti olmadığını, PKK’nın partisi olduğunu, Kandil’in partisi olduğunu, İmralı’nın partisi olduğunu çok açık ve net bir şekilde topluma anlatmak lazım, ifade etmek lazım” dedi.

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