Destici idam teklifini ekimde Meclis’e veriyor: Erdoğan ‘imzalarım’ demişti

‘Cumhur ittifakı’nın küçük ortağı BBP’nin genel başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesi için yasa tekliflerini ekimde Meclis’e sunacaklarını açıkladı.

İdamın geri getirilmesine ilişkin yasa Meclis’ten geçerse onaylayacağını sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta PKK saldırısında yaşamını yitiren astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin cenazesinde “İdamla ilgili atacağımız adımlar yakındır” demişti.

Reklam

İdamla ilgili bir çıkış da 24 Haziran’da ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında AKP listesinden milletvekili seçilen Mustafa Destici’den geldi. Partisinin Bursa teşkilatının istişare toplantısında konuyan Destici ‘hain ve katiller için’ idam cezasının geri getirilmesi gerektiği görüşünü savunarak Destici şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Önüme gelirse imzalarım’ dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz.”

Destici, iki grup için idam istediklerine değinerek niyetlerini şu ifadelerle anlattı: “Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi bizzat kurşunu sıkıp benim, askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Anayasayı değiştirecek sayımız yok diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu.”