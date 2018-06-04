Destici, Erdoğan’ın izinde: Demirtaş ile Apo arasında ne fark var?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için yapılan çağrıları eleştirdi: “Demirtaş ile Apo arasında ne fark var?”

DHA’nın haberine göre Ankara Çubuk’ta Alperen Ocakları’nın düzenlediği iftar yemeği organizasyonuna katılan Destici, bir konuşma yaptı. Destici konuşmasında, ‘millet ittifakı’ bileşenlerinin Demirtaş’a özgürlük talep etmesini eleştirdi.

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BBP şöyle konuştu: “Güya milletten, devletten yana olduğunu, demokrasiden yana olduğunu söyleyenler ne diyorlar? O’na özgürlük istiyorlar. Utanmasalar Apo’ya da özgürlük diyecekler. Ben size buradan soruyorum, Demirtaş ve Apo’nun arasında ne fark var? Biri Kandil’in lideri, biri onun sözcüsü, Meclisteki temsilcisi. Ne farkı var? Ha Apo, ha Karayılan, ha Demirtaş, ha Buldan. Bunların hiçbirisinin birbirinden farkı yok.”

Kürtlerin haklarının savunucusu olduğunu iddia eden Destici, “Eğer Kürt kardeşlerimizin bir talebi varsa, bir haksızlığa uğruyorlarsa, haklarını alamıyorlarsa biz sonuna kadar onların yanındayız ve haklarının savunucularıyız. Ne istiyorlarsa bizden istesinler. Bizim yüreğimiz de, gönlümüz de, partimiz de, ocağımız da, evimiz de, barkımız da, cumhur ittifakımız da sonuna kadar onlara açıktır” dedi.