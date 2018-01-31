Destici dörtnala: Afrin’le yetinmemeli; önce Menbiç, sonra Fırat’ın doğusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin, Afrin operasyonuyla yetinmemesi gerektiğini savunarak “Önce Münbiç sonra Fırat’ın doğusu hedefinden vazgeçmemelidir” dedi.

Genel Merkez binasında haftalık basın toplantısında gündemi değerlendiren Destici, ABD’nin, Fırat’ın doğusunda Kuzey Suriye Federal Devleti adı altında halk oylaması hazırlığına giriştiği haberlerinin geldiğini kaydetti.

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Destici şunları söyledi: “Bu da yetmezmiş gibi ABD, PKK, YPG ve türevlerinin kontrolünü elinde bulunduran, uluslararası arenada ‘diplomatik tanıma’ sağlamak için harekete geçti. CENTCOM’un Suriye’yi terk etmek zorunda kalacağı güne kadar, Putin’in Suriye’de siyasi çözüm müzakerelerine geçme çağrısı ile Soçi ve benzeri organizasyonları Türkiye’nin boykot etmesi lazım.”

‘Afrin’i beslemeye başladılar’

Afrin harekatı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile gurur duyduklarını belirten Destici, Türkiye’nin, bu operasyonla yetinmemesi gerektiğini söyledi.

Destici şöyle devam etti: “Önce Münbiç sonra Fırat’ın doğusu hedefinden vazgeçmemelidir. Bilhassa iki gündür, Fırat’ın doğusunda ABD kontrolü altındaki YPG’lilerin lojistik destekleriyle Afrin’i beslemeye başladıkları ve ilerleyen günlerde yaşanması muhtemel şehir savaşları için hazırlık yaptıkları istikametinde haberler alıyoruz. Bu haberler, Afrin sonrası hedefin Münbiç olması gerektiği ve Türkiye’nin bekasını tehdit eden asıl bölgenin Fırat’ın doğusu olduğu gerçeğini destekleyen gelişmelerdir.”