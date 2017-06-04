Destici, bedelliyi değil SMA hastalarını gündeme getirmek istemiş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerliği değil SMA hastalarının durumunu gündem yapmak istediğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’la görüşen Destici, “Bedelli konusunda başbakan bir adım atılacağını söyledi mi?” sorusunu “Ben o konuda iyimser olduğunu gördüm. SMA hastalarına verilmesi konusunda” diyerek yanıtlamıştı.

Yıldırım’sa böyle bir cevap vermediğini, bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını kaydetmişti.

‘İstismar ettiler’

Destici’den Yıldırım’a yanıt geldi.

AA’ya konuşan Destici, “Devlet SMA hastaları için kaynak ayırsın ve bu çocuklarımız ölmesin” deyince haber olmadığını, “Bedelli askerlikten elde edilecek kaynak SMA hastalarına ayrılsın” dediğinde gündem olduğunu söyledi.

Destici, “Bizim esas gündeme getirmek istediğimiz bedelli askerlik değildi, SMA hastalarının durumuydu. Tabii bazı çevreler bunu istismar ettiler. Onların niyetlerini biz biliyoruz. Hala bir ayrışmayı, kutuplaştırmayı Türkiye’de sürdürmek istiyorlar” diye konuştu.

‘Karşıyız’

Destici, Yıldırım’a görüşmede bedelli askerlikle ilgili partisinin taleplerini de ilettiğini ifade ederek şöyle devam etti: “BBP olarak bedelli askerliğe karşı olduğumuzu açık ve net şekilde söyledik. Fakat geçmişte bedelli askerlik çıktı. Bir daha böyle bir uygulama yapılacaksa buradan elde edilecek gelirin SMA hastaları için harcanmasını talep ettik. Çünkü Türkiye’de haftada bir çocuğumuz, ilaç parası bulamadığı için bu hastalıktan ölüyor. Buna bir çare bulunması lazım.”

Destici, işsizlik fonunda biriktiğini söylediği 100 milyar liranın 3 milyarının SMA hastalarına ayrılmasını talep etti.