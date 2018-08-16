Destekçileri disipline verilen İnce’den CHP yönetimine: Yüreğiniz varsa beni gönderin

Muharrem İnce CHP yönetimine seslenerek “Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin” dedi.
CHP, olağanüstü kurultay için basın açıklaması yapan eski il başkanı dahil yedi kişiyi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.
Twitter’dan açıklama yapan İnce, parti yönetimine yönelik, “TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin” diye yazdı.
Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin.
— Muharrem İNCE (@vekilince) 16 Ağustos 2018
İnce şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz.”
Cumhurbaşkanı Adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz.
— Muharrem İNCE (@vekilince) 16 Ağustos 2018
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimi kaybedince, genel seçimden kayıpla ayrılan partinin başına geçmek için olağanüstü kurultay sürecini başlatmıştı. Ancak kurultay delegelerinin yeterli imzayı toplayamadığını belirten genel merkez, kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı.