Destekçileri disipline verilen İnce’den CHP yönetimine: Yüreğiniz varsa beni gönderin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yatırımcılarla yaptığı telekonferansta, “Mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz” dedi. Albayrak, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinden 6 bini aşkın yatırımcının katıldığı telekonferansta Türkiye’nin yeni ekonomik modelini anlattıktan sonra yatırımcıların sorularını yanıtlayacak. Albayrak’ın yabancı yatırımcılara şu mesajları verdiği bildirildi: “Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve […]