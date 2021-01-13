Destek ödemesi tutarları yüzde 21.56 artırıldı

Destek ödemesi tutarları, asgari ücret artış oranında (yüzde 21.56) artırıldı.

Fotoğraf: DHA

Karar Resmi Gazete’de yayınlanırken, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilgili artışın nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını söyledi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 24. madde kapsamında günlük 39.24 lira olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği, geçici 27 madde (a) bendi kapsamında günlük 44.15 lira olan işveren SGK primi desteği, (b) bendi kapsamında işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39.24 lira olarak ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, (c) bendi kapsamında hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununca verilen günlük 34.34 lira nakdi ücret desteği asgari ücret artış oranında artırıldı.

Kararla ayrıca, işsizlik sigortası kanununun geçici 28. maddesi birinci fıkrasında, 44.15 lira olarak öngörülen işveren SGK prim teşviki desteği ile aynı madde kapsamında işe alınarak işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara günlük 39.24 lira olarak ödenen nakdi ücret desteği de asgari ücret artış oranında artırıldı. Yeni destek oranları, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.