Design Week Turkey 2019 başladı

ECE ZEREN AYDINOĞLU

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşması ve tasarım bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) dün başladı. Tasarım kimliği ve ekonomik başarısını güçlendirmenin önemine vurgu yapılan etkinlikte Türkiye ve dünyadan tasarımlar bu yıl sekizinci kez ödüllendirilecek.

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Fotoğraf: Twitter

Ana teması ‘tasarım ötesi’ olan etkinliğe 100’den fazla konuşmacı, 150’nin üzerinde tasarımcı katılıyor. 17 Kasım’da sona erecek, Haliç Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı etkinliğin programında 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışması yer alıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Tasarım Haftası, sanayici, akademisyen ve öğrencileri buluşturuyor.

Türkiye’den tasarımcılar dünyaya tanıtılıyor

Etkinliğin bir diğer önemli amacıysa Türkiye’den tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına ön ayak olması. Türkiye’deki tasarımcılar için tasarım bilinci ve başarısı bakımından bir basamak olarak görülüyor.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şunları söyledi: “Tasarımın ötesinde ne var? Bunu sorgulamak için karşınıza çıkıyoruz. Çünkü tasarım bir olgu olarak, hayatımızın her noktasında, artık kendi ağırlığının ve öneminin de ötesine geçmiş bir kavram. Bu nedenle; oyun tasarımından tasarım odaklı eğitim sistemlerine, mücevher tasarımından sürdürülebilir markalara, restoran tasarımı, şehir tasarımı, tarihi miraslar ve otomotiv başta olmak üzere endüstri ürünlerinin tamamında tasarımı işleyen sıra dışı bir program için katılımcıları heyecanlandıracak ve 4 günü dolu dolu geçirecekleri bir program için çok detaylı bir çalışma yürüttük.”

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Etkinliklerde, ihracatta ve ulusal pazarda rekabete yön verebilecek, ürüne ve alana katma değer kazandıracak tasarımlar da ödüllendiriliyor.

Tasarım odakları, form ve işlev ilişkisi, kent ve sürdürülebilirlik, tasarımda rekabet ve trendlerin konuşulduğu panellerde mimari tasarımdan moda tasarımına oyun tasarımından endüstriyel tasarıma, iç mimariden aksesuar tasarımına kadar birçok alandan ismin konuşmasına yer veriliyor.

Ücretsiz olan etkinliğe buradan kayıt yaptırabilirsiniz.