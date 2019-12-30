Dersteki deneyde dökülen civadan bir öğretmen ve dört öğrenci hastanelik oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu’nda Fen Bilgisi dersinde deney amaçlı kullanılan cıvanın dökülmesi sonucu etkilenen bir öğretmen ile dört öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Civadan etkilenenlerin durumlarının durumlarının iyi olduğu, taburcu edilecekleri açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Okulda öğretmen E.B. tarafından Fen Bilgisi dersinde yapılan deney esnasında termometre tüpü kırıldı. Tüpün içerisinde bulunan cıvanın suya ve havaya karıştığı derste bulunan öğrencilerden Ö.A., S.B., K.B., ve Z.Y., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi. Etkilenen öğretmen ve öğrenciler, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ilerleyen saatlerde taburcu olacaklarını söyledi.