Derste Muhammed peygamberin karikatürünü gösteren öğretmen öldürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’te bir öğretmen, öğrencilerine, ifade özgürlüğü temalı derste, hiciv gazetesi Charlie Hebdo’nun çizdiği Muhammed Peygamber’in karikatürlerini gösterdiği için, ‘Allahu ekber’ nidaları atan saldırgan tarafından, mutfak bıçağıyla kafası kesilerek öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Polis tarafından kovalanan katil teslim olmayı reddetti ve etrafa tehditler savurduktan sonra vurularak öldürüldü. Polis, saldırganın intihar yeleği giymesi ihtimalinden endişe duyduğu için bölgeyi kapattı.

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Kurban, 47 yaşında bir tarih-coğrafya öğretmeniydi ama aynı zamanda zorunlu ‘ahlaki ve sivil eğitim’ dersleri de veriyordu. Öğretmen, dersin parçası olarak ifade özgürlüğünden bahsederken karikatürleri gösterdi. Bu daha önce bazı ebeveynlerin şikayetlerine yol açmış ve bir aile yasal şikayette bulunmuş.

Tartışmalı dersten sonra kızgın bir ebeveyn, YouTube’da öğretmeni şikayet eden bir video yayınlamıştı. Saldırının olduğu gece ise, başka bir veli videonun altına, profesörü savunmak adına, şunları yazdı:

“Bu okuldaki bir öğrencinin ebeveyniyim. Öğretmen, ifade özgürlüğü üzerine bir tarih dersinin parçası olarak Charlie Hebdo’dan karikatürler gösterdi. Müslüman öğrencilerden isterlerse sınıfı terk etmelerini istedi, saygıdan dolayı… O harika bir öğretmendi. Her zaman saygı ve zeka ile öğrencilerinin eleştirel ruhunu teşvik etmeye çalıştı. Bu akşam hem kızım hem de Fransa’daki öğretmenler için üzgünüm. Öldürülmekten korkmadan öğretmeye devam edebilir miyiz?”

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‘İfade özgürlüğünü öğrettiği için öldürüldü’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öldürülen öğretmenin çalıştığı okulu ziyaret ettikten sonra kısaca şu açıklamayı yaptı:

”Bugün yurttaşlarımızdan biri ifade özgürlüğünü öğrettiği için öldürüldü. Öğrencilerine ifade özgürlüğü hakkında, inanma ya da inanmama özgürlüğü hakkında bilgi vermişti. Korkakça bir saldırıydı. Terörist bir İslamcı saldırının kurbanıydı. Bu akşam, Fransa’nın her yerindeki öğretmenlere şunu söylemek istiyorum: Biz onlarla birlikteyiz, bugün ve yarın tüm ulus onlarla birlikte. Onları korumalı, savunmalı, işlerini yapmalarına ve yarının vatandaşlarını eğitmelerine izin vermeliyiz.”

Macron, katilin ‘cumhuriyete ve değerlerine saldırmak’ istediğini belirtti ve ”Bu bizim savaşımız ve bu savaş varoluşsal. Onlar başaramayacaklar. Bizi bölemeyecekler.” dedi.

Paris, üç hafta önce iki gazetecinin Charlie Hebdo’nun eski ofisinin önünde bıçaklanmasından bu yana alarmda.

Ocak 2015’te iki saldırgan, Charlie Hebdo ofislerinde ve çevresinde 12 kişiyi vurarak öldürmüştü. Ertesi gün, başka bir silahlı saldırgan Hyper Cacher koşer süpermarketinde bir polis memurunu ve dört Yahudi Fransa vatandaşını öldürmüştü. Bütün saldırganlar, polisle ayrı ayrı çatışmalarda öldürüldü.