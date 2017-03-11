Dersimiz ‘Evet’: Esenyurt’ta imam hatiplilere ders saatinde propaganda yapıldı

Esenyurt’ta ders saatinde kültür merkezine götürülen imam hatip lisesi öğrencilerinden ‘Evet’ oyu istendi.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre Güzelyurt Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ders saatinde AKP’li Esenyurt Belediyesi’ne ait kültür merkezine götürüldü.

Liselilere burada hitap eden belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, öğrencilere ‘Evet’ propagandası yaptı.

Kadıoğlu, toplantıdan fotoğrafları Twitter hesabından da paylaştı.

Gençlerimiz ile bir araya gelmeye devam ediyoruz.. pic.twitter.com/pxkJ3TQIjc — Necmi Kadıoğlu (@n_kadioglu) March 10, 2017

Eğitim-Sen İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı Özlem Tolu, liselilerin 12’nci sınıf öğrencisi ve oy verecek yaşta olduklarını söyledi.

Tollu, öğrencilerin ders saati içerisinde, velilerin izni olmadan, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden onay alınmadan böyle bir etkinliğe götürülmesinin yasal olmadığını kaydetti.

Müdür yardımcısının haberi yokmuş

Konudan habersiz olduğunu savunan Güzelyurt Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı, toplantının kimin izniyle gerçekleştirildiği konusunda bilgi veremeyeceğini söyledi.