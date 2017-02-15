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Yaramazlara biraz batar!

Dersimiz 15 Temmuz: Altı yaşındaki çocuklara ‘idam’ kelimesi hecelettirildi

 

Kocaeli Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda birinci sınıf öğrencilerine verilen derste ‘idam’ kelimesinin hecelenmesinin istendiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel’den Yavuz Seymen ve Metin Doğan’ın haberine göre Körfez’deki okulda ilkokul birinci sınıf öğrencilerine Kadir Erişgin imzalı ‘alıştırma kağıdı’ dağıtıldı.

Öğrencilerin heceleyerek okuma alışkanlığı kazandırılmasını amaçlayan kağıtta, ‘ihanet’, ‘idam’ ve ‘cephane’ gibi kelimeler bulunuyor.

Evrensel’e konuşan bir veli, “Çocuğum bana ‘İdam ne demek’ diye sorduğunda ben ne cevap vereceğim? Altı yaşındaki çocuğun eline böyle kağıt verilir mi?” dedi.

Okul yönetiminin haberi yokmuş!

Okul müdür yardımcısı Tekin Okulmuş, kağıttan haberi olmadığını belirterek “Biz sadece derslerin müfredata uygun olup olmadığını, sınıf ders defterinden teyit ediyoruz. Kağıt hakkında bir bilgim olmadığı için kelimeler hakkında yorum yapamam” diye konuştu.

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca, uygulamanın bilimsellikle alakası olmadığını ifade ederek ‘şiddeti ve korkuyu yayan yayınların okutularak öğrencilerin zehirlendiğini’ aktardı

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