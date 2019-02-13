‘Dersim’de metruk binalara imam atanıyor’ iddiası Meclis’e taşındı

CHP Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, ‘Dersim’de metruk binalara imam atanıyor‘ iddiasını Meclis gündemine taşıdı.
Nüfusunun çoğunu Alevi vatandaşların oluşturduğu Dersim’de, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın metruk binaları cami gibi gösterip imam ve Diyanet personeli atadığı iddia edilmişti.
88 bin nüfuslu Dersim, 948 kişiyle cami başına düşen kişi sayısının en yüksek olduğu il. Kentte 93 cami bulunuyor.
CHP’li Şaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:
-Tunceli’de resmi kayıtlarda yer alan bütün camiler faal durumda mıdır?
-Tunceli’ye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atanmış kaç personel vardır?
-Tunceli’ye atanmış söz konusu personellerin kaçı aktif olarak görevlerini ifa etmektedir?