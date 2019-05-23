‘Dersim’ değişikliği tartışma yarattı

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan Tunceli belediye meclisinde alınan kararla Tunceli belediyesi tabelasının ‘Dersim belediyesi’ olarak değiştirilmesi, sosyal medyada bazı tepkilere neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söz konusu kararın ‘yok hükmünde’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Belediyede dün yapılan oylamada kabul edilen kararlar, şöyle duyurulmuştu:

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“Kentimizin kültürü, tarihi ve inanç biçimini yaşatmak adına belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelada yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca ilimizde yaşayanların Türkçenin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çokluğuyla kabul edildi.”

Karar, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’dan Fox TV sunucusu Fatih Portakal’a kadar çok sayıda isim tarafından sosyal medyada eleştirildi.

Bir değişim varsa bile kanuni olarak meclisden geçip onaylanması lazım.

1935 de yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş.

Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabuledilmiştir!

Ferdi,duygusal karar alamalar kaos yaratır. Reklam May 22, 2019

Bu mudur? #Dersim denilse ne olur, #Tunceli denilse ne olur? Yeni ve gereksiz tartışma konusu daha yaratıldı. Bunca sorun arasında baskan #FatihMaçoğlu yeri miydi? Boşa giden enerji!!! — fatih portakal (@fatihportakal) May 23, 2019

Maçoğlu: Valiliğe gönderdik, kabul edilmezse uygulanmaz

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye tabelasında yer alan ‘Tunceli’ isminin ‘Dersim’ olarak değiştirilmesine yönelik belediye meclisi kararıyla ilgili, “Valilik oluru olmazsa karar uygulanmaz. Valilik kararına göre hareket edeceğiz” dedi.

Maçoğlu, Tunceli belediyesinde asılı tabelanın altında daha önce ‘Dersim belediyesi’ ibaresi de olduğunu hatırlatarak, belediye meclisi kararının valilik onayıyla uygulamaya konulabileceğini söyledi.

Kentte yaşayanların çoğunun ‘Dersim’ yazılı tabelaya olumlu baktığını kaydeden Maçoğlu, valiliğin kararına göre hareket edeceklerini belirterek, “Yaptığımız belediye meclisi toplantısı sırasında önergeyle bu yönde başvuru yapıldı. Belediye meclisinde arkadaşlarımızın çoğunun oylarıyla bu önerge kabul edildi ve bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor. Valilik onayından sonra hareket ediliyor yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra alınan kararlar için harekete geçiliyor. Valilik onaylamazsa zaten karar uygulanamaz” dedi.

Başkan Maçoğlu, açıklamalarına şu sözleri de ekledi:

“Bizim burada yaptığımız ‘Dersim’ adını politikleştirmek değil, halkın talepleri doğrultusunda talebi yerine getirme meselesiydi. Şunu belirtelim; bizim verdiğimiz, uyguladığımız bir karar yok. Alınan belediye meclisi kararı, il makamına gönderildi. Sonucunu bekleyip göreceğiz yani il makamının oluruna göre de davranacağız.”

Bahçeli: Yok hükmünde

MHP lideri Bahçeli ise Tunceli belediye meclisinin ‘Dersim’ kararına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Tunceli belediye meclisinin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır. Söz konusu belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan ‘Tunceli’ ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır. Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır. Hiç kimse aldığı oy ve desteğe güvenmemelidir. Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaya kalkışmamalıdır. Yanlış hesap mutlaka dönecek, namlu ters tepecek, muhatapları elbette mahcup ve millet nezdinde mahkum olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. İhmal ve inkarı imkansız olan bu ilke ve kurala aykırı hareket eden çürümüşler elbette hukuki ve idari sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaklardır.”