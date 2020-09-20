Ders zili yeniden çalıyor: İlk hafta program nasıl olacak?

Covid-19 nedeniyle mart ayından bu yana kapalı kalan okullar, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimle açılıyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, 21-25 Eylül’de tarihlerindeki uyum programı kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim yapılacak.

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Okul öncesinde ilk hafta bir gün 30’ar dakikalık beş, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada iki gün, günde 30’ar dakikalık beş ders saati eğitim verilecek

İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık beş ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi olacak

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

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Temizlik yapıldı

Okulların açılması öncesi, sıralar, sınıflar ve koridorlar başta olmak üzere okuldaki ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Sıralar sosyal mesafeye uygun olacak şekilde ayarlandı.

Yalnızca öğrenciler okula

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığı için okul bahçeleri ve binalarına kimsenin alınmayacağını bildirdi.

Okullarda, öğretmenlerin katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında program yapılmayacak.