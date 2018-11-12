Ders kitabında Ali’ye dair ifadelere ‘ayrımcılık’ suçlaması

Ortaokulda okutulan ders kitabında ‘dört halife’den biri olan Ali dönemi anlatılırken kullanılan ifadeler tartışma konusu oldu.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre ortaokul ve imam hatip ortaokulunda okutulan altıncı sınıf sosyal bilgiler ders kitabının bir sayfasında ‘dört halife’den bahsedildi.

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Bölümde Ali hakkında “Devletin merkezi Medine’den Kufe’ye taşınmıştır. İslam toplumunda iç çatışmaların çıktığı dönem olmuştur” ifadesine yer verildi.

‘Ayrımcılık’ suçlaması

Alevi Araştırmaları Merkezi Başkanı Ali Yıldırım, Ali’nin yaşadığı dönemin ‘iç çatışmalar dönemi’ olarak anılmasına tepki gösterdi.

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Yıldırım, Ali döneminin Ömer ve Osman döneminden daha karışık olduğunun söylenmesinin ‘çarpıtma’ olduğunu belirterek “Bir kargaşadan bahsedeceksek; Hz. Ali’den önceki halifeler Hz. Ömer ve Hz. Osman suikast sonucu ölmüştür” dedi.

Merkez başkanı şöyle devam etti: “Bu noktada en acı olan çocuklara okutulan kitaplarda ayrımcı bir yaklaşımın sergilenmesi, Hz. Ali’yi seven topluma gerçekliği tersyüz ederek yaklaşılıyor olmasıdır. Ders kitapları hazırlanırken tarihsel olaylara özellikle objektif ve bilimsel yaklaşılmalı. Ülkemizde baştan savma kitaplar hazırlanıyor ve öğrencilere okutuluyor.”