Ders çalıştırdığı çocukla enkaz altındaydı: Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık

Enkaz altından kurtarılan üniversite öğrencisi Gülben Emiroğlu, derslerine yardım ettiği sekiz yaşındaki Kıvanç Çanak’la depreme yakalandı. Emiroğlu, “Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık” diyerek enkaz altında kalmanın sebep olduğu hissiyatı anlattı.

Fotoğraf: AA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıfta öğrenimini sürdüren Emiroğlu, ilkokul öğrencisi Çanak’ın, Bayraklı ilçesinde, Cumhuriyet Sitesi C Blok’taki evine gitti. İkili ders çalışırken deprem oldu. Enkaz altında kalan Emiroğlu ve Çanak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

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Oksijen azalmasın diye az konuşmuşlar

Kıvanç’ın elinden tutup dışarı çıkarmak istediğini belirten Emiroğlu yaşananları AA muhabirine şöyle anlattı: “Bir anda duvarlar çökmeye başladı. Herhalde düşerken ben Kıvanç’ı kendime çekmişim. Çünkü gözümü açtığımda ikimiz de kımıldayamıyorduk. Ben kapıya yönelmiştim, merdivene adım atmışım. Merdiven boşluğundan düştük diye biliyorum. Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık. Üzerimizde bir sürü eşyalar vardı, hiçbir şekilde kımıldayamıyorduk. Nefes alacak bir alanımız bile yoktu. Başkaları kurtuldukça, oradan gelen kumlar başımızın bulunduğu yere doldu. Nefes alanımız gittikçe azalıyordu. O yüzden Kıvanç’a tek söylediğim, ‘Çok az konuşacağız ve bu yüzden oksijenimiz bitmeyecek’ dedim. ‘Olabildiğince az konuşacağız, oksijeni idareli kullanacağız’ Kurtarmaya geldiklerinde bir ışık gördüm ve sağ salim çıktık.”

Kıvanç Çanak’ın annesi Gülay Merve Saka, depremden hemen sonra iş yerinden evine gittiğini, sitenin kapısına vardığında binanın yerle bir olduğunu gördüğünü söyledi.

Saka şöyle konuştu: “Salondan camı kırıp içeri girdim. Eşyaları, Gülben’in telefonu, her şey oradaydı ama ikisi yoktu. Sonra itfaiye eri arkadaş beni dışarı aldı. Bina ikinci kez çökünce beni de çıkardılar, onlar da giremediler. Sonra Kıvanç’ı kurtardılar.”

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‘Dördüncü kız kardeşim’

Baba Hüseyin Çanak, kendisini engellemelerine rağmen çöken binaya girdiğini belirterek şunları söyledi: “Gülben kardeşim kendisine sahip çıkmış, Kıvanç’ın üzerine kapanmış. Bağıra bağıra onları buldum, evi iyi bildiğim için. Daha sonra Samican diye bir kardeşim geldi, destek verdi. Daha sonra birisi daha geldi ve dua ederek oğlumu çıkarttı. Allah razı olsun. Bundan sonra dördüncü kız kardeşim Gülben oldu.”