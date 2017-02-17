Derrick Brown, Ekpe Udoh, Brad Wanamaker: Euroleague’de ‘MVP’ adayları belli oldu

Euroleague’de sezonun ‘en değerli oyuncusu’ (MVP) ödülü için adaylar belli oldu.

Real Madrid’den üç, CSKA ve Olympiakos’tan iki aday

Organizasyonun resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, taraftarlar ve gazetecilerin oylarıyla belirlenen adaylar arasında Anadolu Efes’ten Derrick Brown, Fenerbahçe’den Ekpe Udoh ve Darüşşafaka Doğuş’tan Brad Wanamaker da yer aldı.

Real Madrid’den üç, CSKA ve Olympiakos’tan ise iki oyuncunun aday gösterildiği liste şu isimlerden oluştu: Derrick Brown (Anadolu Efes), Milos Teodosic, Nando De Colo (CSKA Moskova), Ekpe Udoh (Fenerbahçe), Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş), Johannes Voigtmann (Baskonia), Georgios Printezis, Vassilis Spanoulis (Olympiakos), Chris Singleton (Panathinaikos), Nicolo Melli (Brose Bamberg), Luka Doncic, Anthony Randolph, Sergio Llull (Real Madrid), Ognjen Kuzmic (Kızılyıldız), Keith Langford (Unics Kazan)