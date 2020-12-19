Derneklere denetimi artıran yasa teklifi komisyondan geçti

İçişleri Bakanlığı’nın dernekleri denetleme konusundaki yetkilerini artıran kanun teklifi, bugün TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: Arşiv

AKP’nin ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’ bugün komisyonda görüşülerek oylandı.

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Teklifin ilk imzacısı AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, terör örgütlerinin yasal görünümlü faaliyetlerle önemli miktarda kaynak sağlayabildiğini ifade etti.

Güler, Yardım Toplama Kanunu ve Dernekler Kanunu’nda değişiklik yaparak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında bu alandaki denetimlerin arttırılmasını ve idari yaptırımların daha da etkili hale getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Komisyonda kabul edilen maddelere göre izinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

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AA’da yer alan habere göre internet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ile toplumda var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla valilik veya İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine hakim kararıyla söz konusu faaliyetlere ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması halinde bu kişiler yahut bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilecek.

Bu tedbirin yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda İçişleri bakanı, derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek ve derhal mahkemeye başvuracak. Mahkeme 48 saat içinde faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını verecek. İlgililer her zaman faaliyetten geçici alıkoyma kararının kaldırılmasını talep edebilecek. Mahkeme başvuruyu gecikmeksizin karara bağlayacak.