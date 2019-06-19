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Yaramazlara biraz batar!

Derin internette uyuşturucu baskını: 200 bin dolarlık Bitcoin bulundu

ABD’nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen uyuşturucu baskınında 200 bin dolar değerinde Bitcoin buldu.

Fotoğraf: Reuters

Coindesk’in haberine göre 27 Mart’ta meydana gelen olayda, gizli görevdeki bir federal ajan, derin internette (deep web) faliyet gösteren websitesi ‘EastSideHigh’ üzerinden kimyasal uyuşturucu siparişi verdi. Sonrasında uyuşturucu tacirlerini izlemeye başlayan ajan, 22 yaşındaki Binh Tahnh Le’nin söz konusu siparişi ABD Posta Servisi toplama kutusuna bıraktığını gördü.

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Ödeme için Le ile buluşma ayarlayan emniyet güçleri, Bitcoin transferiyle yapılan ödemenin ardından Le’yi uyuşturucu satma suçundan tutukladı. Le’nin ortakları 22 yaşındaki Allante Pires ve 23 yaşındaki Steven McCall da uyuşturucu üretimi ve dağıtımından tutuklandı.

The Block kriptopara haber sitesinde yer alan bilgilere göre şu anda mevcut Bitcoin’lerin sadece yüzde 2’sine devletler ve emniyet güçleri tarafından el konuldu. Bunun yüzde 85.6’sı ise sadece iki soruşturmadan geliyor: Silk Road (İpek Yolu) ve SELEC.

ABD hükümetinin elinde şu anda 4 bin 100 Bitcoin olduğu, 10 binin üzerinde olamayacağı tahmin ediliyor. ABD hükümetinin el koyduğu Bitcoin’lerin çoğunu toplam 151 milyon dolara sattığı belirtilirken, her bir Bitcoin’i ortalama 780 dolara sattığı tahmin ediliyor.

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