Derin bir nefes alın: Çocuğunuzun ergenliği 24 yaşına kadar sürebilir

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet’in yayınladığı yeni bir araştırmaya göre ergenlik artık 10 ile 24 yaşları arasında yaşanıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre hemen hemen dünyanın her yerinde ergenlik artık 20’li yaşların başına kadar uzamış durumda.

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Bu yüzden araştırmacılar ergenliğin eskiden olduğu gibi 10-19 yaşları arasında değil, 10-24 yaşları arasında yaşandığının genel bir algı olarak yerleşmesi gerektiği görüşünde.

Araştırma, ergenliğin geç sona ermesinin toplumsal rolleri de değiştirdiğini, eğitim sürecinin daha geç sona erdiğini ve evliliklerin daha geç yapıldığını ortaya koydu.

Buluğ çağının bütün toplumlarda daha erkene çekildiği belirtilirken artık ergenliğin bir insanın hayatında daha fazla yer edindiği aktarıldı.

Buluğ çağının beynin hipotalamus adı verilen bölgesinin büyümeyi sağlayan hormonu salgılamasıyla başladığı düşünülüyor. Eskiden 14 yaşında başladığı düşünülen bu dönem son yıllarda 10 yaşına kadar indi.